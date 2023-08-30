Невероятная сила монгольского горлового пения покоряет внутренний мир человека. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Среди старейших музыкальных форм в мире монгольское горловое пение хөөмэй представляет собой увлекательное воплощение человеческого мастерства и богатого культурного наследия. Эта древняя традиция, восходящая к античности, демонстрирует необычайную способность исполнителей манипулировать ртом, гортанью и челюстью, создавая из нескольких нот завораживающую симфонию звуков.

Для Мэндбаяра это артистизм выходит за рамки технических знаний; он представляет собой глубокий источник радости и служит каналом для того, чтобы поделиться изысканной красотой его родины, Монголии. Его выступления, охватывающие континенты от Европы до Азии, восхищают публику, но его главная страсть заключается в развитии талантов следующего поколения.

Расположенный в Улан-Баторе, Мэндбаяр усердно передает свои знания в Международной школе горлового пения, взращивая наследие, охватывающее поколения. Монгольское горловое пение – это больше, чем просто мелодия; он символизирует безграничные возможности человеческого голоса и гордость всей культуры. Это музыкальное чудо, исторические корни которого уходят глубоко в прошлое, переплетается с самой тканью истории Монголии, отзываясь эхом сквозь века.

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