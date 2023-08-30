Индийская миссия нашла на Южном полюсе Луны серу и металлы

// ISRO

CentralAsia (CA) - Индийский луноход «Прагьян» в рамках миссии «Чандраян-3» обнаружил на Южном полюсе Луны следы серы, кислорода, а также металлов, в том числе железа, титана и хрома, сообщила в своем аккаунте в X (бывший Twitter) Индийская организация космических исследований (ISRO).

«Прибор лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии, установленный на борту аппарата, однозначно подтверждает присутствие серы (S) на поверхности Луны вблизи Южного полюса», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что также подтверждено наличие алюминия (Al), кальция (Ca), железа (Fe), хрома (Cr), титана (Ti), кремния (Si) марганца (Mn) и кислорода (O).

В ISRO добавили, что сейчас ведутся поиски водорода (H).

23 августа аппарат «Прагьян» успешно прилунился в районе малоизученного Южного полюса Луны, где, по предположению ученых, есть запасы водяного льда.

Работа индийского лунохода рассчитана примерно на 14 дней, он изучает грунт и рельеф, а также ищет следы тектонической активности. «Прагьян» уже передал фотографии с поверхности Луны, а также научные данные, из которых следует, что температура верхнего слоя грунта на поверхности спутника Земли составляет +70 градусов Цельсия, а не 20–30 градусов, как это считалось ранее.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось посадить свой аппарат на Луне, и первой, кто сделал это на Южном полюсе спутника Земли.