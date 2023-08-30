Переворот в Габоне. Военные отменили результаты выборов и распустили властные структуры, в столице стрельба

CentralAsia (CA) - В Африке очередной военный переворот. Военные Габона отменили результаты президентских выборов и распустили властные структуры. Об этом сообщает AFP и Reuters.

Накануне в стране переизбрали действующего президента Али бен Бонго Ондимбу на третий срок с 64% голосов. Оппозиция заявляла, что выборы сфальсифицированы.

Группа из 12 военных выступила в эфире национального телевидения и заявила об отмене итогов голосования и о роспуске всех государственных институтов. Военные также сообщили, что границы Габона закрыты «до дальнейшего уведомления».

По данным СМИ, о перевороте объявили представители разных силовых структур. Они обвинили руководство Габона в «безответственном и непредсказуемом управлении, которое грозит ввергнуть страну в хаос».

При этом, военные заявляют, что не отказываются от международных обязательств Габона.

По информации AFP и Reuters, после того как военные сделали свое заявление, в столице Габона раздались звуки выстрелов. Информация о том, кто стрелял, не приводится. Также не уточняется информация о возможных пострадавших или погибших.

Президентские, парламентские и муниципальные выборы в Габоне прошли 26 августа. По итогам голосования с результатом 64,27% победу одержал 64-летний Али Бонго Ондимба, занимающий пост президента c 2009 года, тем самым переизбравшись на третий срок. Семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет. Предыдущим президентом страны с 1967 года был его отец Омар Бонго.

Главный соперник Али Бонго Ондимба профессор экономики Альберт Ондо Осса набрал, по официальным данным, 30,77%. Оппозиция обвинила переизбравшегося президента в нарушениях на выборах. По завершении голосования в стране был введен комендантский час и отключен интернет.