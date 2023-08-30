В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В августе этого года ожидается два полнолуния — достаточно редкое явление, которое называется «голубой Луной». Об этом сообщает Московский планетарий.

Обычно в каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Первое полнолуние прошло 1 августа 2023 года в 21:33 мск. За вторым можно будет наблюдать — 31 августа в 04:37 мск.

Также ожидается так называемое Суперлуние, когда спутник планеты оказывается в максимально близкой точке своей эллиптической орбиты по отношению к Земле, на расстоянии 357 344 км. Максимальное приближение Луны к Земле произойдет 30 августа в 18:52 мск. Благодаря такому расположению полная Луна выглядит более яркой и крупной.

«Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года! Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит девять часов 45 минут», — объясняют специалисты Московского планетария.

Термин «голубая Луна» возник еще в XIX веке. Несмотря на свое название, явление никак не связано с цветом Луны — в действительности она не приобретает голубой оттенок. Необычное название связано с выражением Once in a Blue Moon (дословно — «однажды под голубой Луной») — так говорят об очень редком событии.

Само явление происходит из-за разницы в продолжительности лунного цикла в 29 с половиной дней и календарного месяца, равного 30–31 дню. «Голубую Луну» можно наблюдать примерно раз в каждые два с половиной года. В следующий раз «голубую Луну» можно будет увидеть в мае 2026 года.