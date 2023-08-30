Число погибших после ливней в Таджикистане выросло до 21 человека

- Таджикистан, происшествия
- 15:14, 30 августа 2023
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|Предыстория: В Таджикистане из-за ливней погибли 13 человек
CentralAsia (TJ) - Во время ликвидации последствий стихийного бедствия в пострадавших районах Таджикистана обнаружили ещё тела четырех погибших. Таким образом, их число выросло до 21 – ранее сообщалось о 17 погибших.
За сутки были найдены тела еще двоих в Вахдате и двоих в Варзобе, среди них – 40-дневный ребенок, сообщила «Азия-Плюс» руководитель пресс-службы комитета по ЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.
По ее словам, в целом в Вахдате от стихии погибли 17 человек, а районах в Рудаки и Варзобе - по два человека.
Отмечается, что на утро после ЧС 28 августа сообщалось о гибели 13 человек – 11 из них в Вахдате, еще два в Рудаки.
Умеда Юсуфи сообщила, что за счет средств КЧС выделено 3 тонны дизельного топлива для восстановительных работ на территории города Вахдат и 2 тонны для города Гиссар.
Сейчас автодорога Вахдат-Ромит полностью очищена от грязекаменной массы и движение транспорта по ней восстановлено, сообщила она.
По ее словам, на местах происшествия работают местные Комиссии по чрезвычайным ситуациям и размер ущерба все еще определяется.
Ранее сообщилось, что по поручению президента страны была создана правительственная рабочая группа, которая накануне посетила пострадавшие местности.
Стихия обрушилась на Таджикистан 27 августа. Сходы селей и оползни привели к серьезным разрушениям на территории городов Душанбе, Вахдат и Гиссар, а также в районах Рудаки, Варзоб, Деваштич, Рашт, Сангвор и Таджикабад.