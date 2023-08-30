экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Переворот в Габоне: Военные заявили, что президент под домашним арестом
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Либревиле, 26 августа
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Либревиле, 26 августа
Предыстория: Переворот в Габоне. Военные отменили результаты выборов и распустили властные структуры, в столице стрельба

CentralAsia (CA) -  Захватившие власть в Габоне военные заявили, что президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Об этом сообщило AFP со ссылкой на распространенное военными коммюнике.

«Президент Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей»,— говорится в обращении, распространенном по местному телевидению. Военные добавили, что один из его сыновей арестован за госизмену.

Ранее сегодня, 30 августа, военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов. Президентские, парламентские и муниципальные выборы состоялись 26 августа. По их итогам 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. Он занимает пост c 2009 года. В целом семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет, предыдущим президентом с 1967 года был его отец Омар Бонго.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com