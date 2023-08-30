Переворот в Габоне: Военные заявили, что президент под домашним арестом

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба голосует на избирательном участке во время президентских выборов в Либревиле, 26 августа

CentralAsia (CA) - Захватившие власть в Габоне военные заявили, что президент Али бен Бонго Ондимба находится под домашним арестом. Об этом сообщило AFP со ссылкой на распространенное военными коммюнике.

«Президент Али Бонго находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей»,— говорится в обращении, распространенном по местному телевидению. Военные добавили, что один из его сыновей арестован за госизмену.

Ранее сегодня, 30 августа, военные Габона по телевидению объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске государственных институтов. Президентские, парламентские и муниципальные выборы состоялись 26 августа. По их итогам 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. Он занимает пост c 2009 года. В целом семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет, предыдущим президентом с 1967 года был его отец Омар Бонго.