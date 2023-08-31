ЧМ по пауэрлифтингу: иранец завоевал золото, монгол — серебро и украинец — бронзу
CentralAsia (MNG) - С 22 по 30 августа в Дубае проходил чемпионат мира по паралимпийскому пауэрлифтингу.
В общей сложности в соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 79 стран мира.
Герой труда, заслуженный спортсмен Монголии и чемпион Паралимпийских игр 2020 года Содномпилжээ Энхбаяр успешно принял участие в нем.
Выжав штангу весом 247 кг от груди, монгольский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль Кубка мира в весовой категории +107 кг, в котором соревновались 24 спортсмена из 20 стран.
В этой категории золото завоевал Алиакбара Гарибшани из Ирана, а бронзу завоевал украинский силач Антон Криоков.
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