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Новоназначенный посол по совместительству Мексики вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн 29 августа принял нового посла по совместительству Мексики в Монголии Карлоса Пеньяфиэль Сото, который вручил копии верительных грамот. Об этом сообщает в МИД Монголии.

Отметив важность развития дружественных отношений между Монголией и Мексикой в области торговли, экономики и туризма, заместитель министра Амартувшин поздравил Карлоса Пеньяфиэль Сото с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в работе по плодотворному развитию двусторонних отношений.

В свою очередь посол по совместительству Карлос Пеньяфиэль Сото выразил готовность приложить все усилия для расширения и обогащения двусторонних отношений во всех возможных областях.

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