Совместное заявление Совета по торговле и инвестициям США и Монголии

CentralAsia (MNG) - Текст следующего заявления правительств Соединенных Штатов Америки и Монголии опубликован на веб-сайте торгового представителя США.

29 августа 2023 г.

Сегодня Соединенные Штаты и Монголия созвали седьмое заседание Американо-монгольского совета по торговле и инвестициям, созданного в соответствии с Рамочным соглашением о торговле и инвестициях между США и Монголией (Trade and Investment Framework Agreement—TIFA), для обсуждения возможностей углубления двусторонних торговых и инвестиционных связей между двумя странами. Сопредседателями встречи выступили Терри Маккартин, помощник торгового представителя США, и Амарсайхан Сайнбуян, заместитель премьер-министра Монголии.

В ходе встречи США и Монголия приветствовали 36-летие дипломатических отношений между двумя странами. Они также сослались на Совместное заявление о стратегическом партнерстве третьего соседа между Соединенными Штатами Америки и Монголией, которое было опубликовано ранее в этом месяце после того, как вице-президент Камала Харрис приветствовала премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в Вашингтоне, округ Колумбия, а также на Организацию экономического сотрудничества. Дорожная карта стратегического партнерства третьего соседа между правительством Монголии и правительством Соединенных Штатов Америки.

Соединенные Штаты и Монголия подчеркнули положительную роль, которую обсуждения Совета по торговле и инвестициям могут сыграть в поддержке усилий Монголии по содействию ее экономическому развитию и процветающей рыночной экономике. Они также обсудили ряд вопросов двусторонней торговли и инвестиций, включая прозрачность, передовую практику регулирования, инвестиционный климат, защиту и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, экономическую диверсификацию, региональные инициативы и продвижение торговли.

США проведут следующее заседание Совета по торговле и инвестициям в Вашингтоне, округ Колумбия.

Справочная информация

Американо-монгольский совет по торговле и инвестициям был создан в соответствии с соглашением TIFA, подписанным Соединенными Штатами и Монголией в 2004 году. Это основной механизм торговых и инвестиционных переговоров между двумя странами.

Общий объем двусторонней торговли товарами в 2022 году составил 175 миллионов долларов. Экспорт товаров из США в Монголию в 2022 году составил 149 миллионов долларов, что на 0,2 процента больше, чем в 2021 году, но на 78 процентов меньше, чем в 2012 году. Импорт товаров из Монголии в 2022 году составил 26,4 миллиона долларов, что на 365 процентов больше, чем в 2021 году. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) США в Монголию по состоянию на первый квартал 2023 года составил 680 миллионов долларов и оставался стабильным в течение периода 2020-2023 годов.

источник: Middle Asian News

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