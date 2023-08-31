Меморандум о взаимопонимании между США и Монголией по минеральным ресурсам

CentralAsia (MNG) - екст следующего МоВ правительств Соединенных Штатов Америки и Монголии по минеральным ресурсам был опубликован на веб-сайте Государственного департамента США.

29 августа 2023 г.

Государственный департамент США в лице заместителя государственного секретаря по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе В. Фернандеса и Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии в лице министра Ганбаатара Жамбала подписали 27 июня 2023 г. Улан-Батор, Монголия, Меморандум о взаимопонимании (МОВ) относительно сотрудничества в области развития и управления минерально-сырьевым сектором.

В рамках этого Меморандума Соединенные Штаты и Монголия намерены сотрудничать в целях укрепления разумной практики развития сектора минеральных ресурсов в обеих странах, а также совместно продвигать безопасные и устойчивые критически важные цепочки поставок полезных ископаемых в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединенные Штаты и Монголия разделяют общий интерес в разработке минеральных ресурсов для взаимной экономической и ресурсной безопасности, а также в поддержке экономического развития. Обе страны обладают техническим, операционным и отраслевым опытом управления, который можно использовать посредством тесного сотрудничества.

Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Монголией в области устойчивой разведки и разработки ее потенциала минеральных ресурсов. Это сотрудничество может осуществляться посредством совместных полевых работ, связанных с геологическими науками, семинаров, обмена опытом между коллегами, обучения и участия в инвестиционной и нормативной базе. Потенциальная совместная деятельность в рамках Меморандума может включать сотрудничество между государственными учреждениями, научными учреждениями и организациями частного сектора.

источник: Middle Asian News

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