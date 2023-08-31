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Посол Монголии и министр сельского хозяйства Болгарии обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства

CentralAsia (MNG) -  Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирилл Ватев и посол Монголии г-жа Саянаа Лхагвасурэн обсудили возможности развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства на встрече в Минсельхозе в Софии.

Одной из тем переговоров стало многолетнее партнерство между двумя странами в сфере образования и постоянный интерес монгольских студентов к программам бакалавриата и магистратуры в Болгарии, в том числе связанным с агробизнесом и пищевой промышленностью. Министр Ватев заявил, что Монголия может положиться на болгарский опыт для модернизации системы ветеринарно-санитарного контроля и защиты животных, а также для других совместных проектов.

Другие обсуждавшиеся темы включали возможности партнерства в исследованиях и разработках, экспорт болгарских технологий для молочной промышленности, обмен ноу-хау в области ветеринарных требований, связанных с животноводством и переработкой мяса.

Во встрече также принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Александр Йоцев.

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