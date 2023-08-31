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Порт на границе Монголии и Китая возобновил железнодорожное пассажиропоток

CentralAsia (MNG) -  Движение пассажирских поездов Улан-Батор—Замын-Ууд—Эрээн-хото было восстановлено. Движение поездов, которое было остановлено три года, начнается 31 августа. Первый поезд отправится из Улан-Батора, столицы Монголии, в тот же день и прибудет на железнодорожный вокзал Эрээн-хото в Китае 1 сентября.

Эрээн-хото, крупнейший сухопутный порт на границе Китая и Монголии, в среду утром принял первую партию из 74 прибывших посетителей, поскольку порт возобновил железнодорожное пассажирское сообщение.

Прибытие гостей в Китай знаменует собой возобновление услуг по таможенному оформлению пассажирских перевозок между железнодорожными портами Эрээн-хото и Замын-Ууд после трехлетней приостановки из-за пандемии, сообщили в таможенных органах порта Эрээн-хото.

Железнодорожный порт Эрээн-хото является единственным пунктом входа и выхода грузовых поездов Китай—Европа в среднем коридоре.

Ожидается, что возобновление пассажирских перевозок значительно облегчит поездки для участников предстоящих международных и китайско-монгольских выставок, запланированных в Китае, а также будет способствовать росту китайско-монгольской торговли.

Стороны работают над восстановлением в ближайшее время движения пассажирских поездов по маршрутам Улан-Батор—Хөх-Хото и Улан-Батор—Пекин.

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