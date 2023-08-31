Швейцария прекращает помощь Монголии в целях развития

CentralAsia (MNG) - После продвижения устойчивого животноводства и образования в течение двух десятилетий Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) прекратит свою программу в Монголии в конце 2024 года. SDC открыло свой офис сотрудничества в столице Монголии Улан-Баторе в 2004 году, через три года после этого. запустила свою программу помощи в этой азиатской стране, не имеющей выхода к морю. Помощь Швейцарии была направлена на содействие устойчивому животноводству и продовольственной безопасности.

Кочевое животноводство имеет большое культурное, социальное и экономическое значение в Монголии. Около 110 миллионов гектаров или 70% территории страны, что почти в 38 раз больше территории Швейцарии, покрыто пастбищами, а нетронутые пастбища являются самым важным источником существования для кочевников. В Монголии его называют «Зеленым золотом».

Интенсивное использование пастбищ и последствия изменения климата представляют собой чрезвычайно сложную задачу для Монголии. Поголовье домашнего скота, особенно коз, значительно увеличилось за последние несколько десятилетий, что частично связано с растущим спросом на кашемировую шерсть. Однако интенсивное и частое чрезмерное использование земель снижает биоразнообразие и приводит к опустыниванию земель.

«Швейцария сыграла значительную роль в восстановлении более 20 миллионов гектаров залежных пастбищ за 15 лет. Это почти в пять раз больше Швейцарии», — говорит Стефани Бурри, глава офиса сотрудничества SDC и консул Швейцарии в Монголии.

Швейцария также оказала поддержку профессиональному обучению и созданию новых компаний. В течение многих лет он сотрудничал с Фондом Зориг (ZF), монгольской неправительственной организацией (НПО), которая предлагает стипендии студентам из малообеспеченных семей. SDC профинансировал почти половину из 2900 стипендий, 60% из которых были предоставлены женщинам.

Стратегия международного сотрудничества на 2021–2024 годы направлена на то, чтобы больше сконцентрироваться на нестабильных условиях. По этой причине SDC приняло решение прекратить двустороннее сотрудничество в целях развития с 11 из 46 стран к концу 2024 года. Монголия является одной из этих стран. Число сотрудников SDC в Монголии сократилось с 28 в 2020 году до 12 в настоящее время.

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