Секретное оружие монгольского марафонца? Выносливость, — USA Times

Сэр-Од Бат-Очир

CentralAsia (MNG) - Задолго до того, как Сэр-Од Бат-Очир стал одним из самых результативных бегунов на длинные дистанции в мире, он оказался на стартовой линии Гонконгского марафона в 2002 году. В то время Сэр-Од никогда не пробегал дистанцию длиннее 20 километров — или около 12 миль — даже на тренировке.

«Я не знал, что делаю», — сказал он.

Это вряд ли помешало ему пробежать с лидирующей группой кенийцев первые несколько миль, после чего марафон принес ему безжалостную агонию. Добравшись до финиша, Сэр-Од пришел к важному выводу: марафоны длинны, и он никогда не пробежит еще одного.

«Я просто подумал: не хочу делать это снова», — сказал он. «Но вот я здесь».

Да, вот Сэр-Од, ему сейчас 41 год, и больше никого похожего на него нет. Пятикратный олимпийский чемпион, он пробежал 74 марафона и представлял Монголию на всех крупных международных соревнованиях с 2003 года.

В воскресенье утром, при поддержке своей жены Оюунтуяа Одонсурэн, которая подрабатывает его тренером, Сэр-Од в 11-й раз подряд выступит на чемпионате мира по легкой атлетике, пробежав улицы Будапешта в мужском марафоне.

В ходе этого процесса Сэр-Од стал уникально популярной фигурой в мире марафона: бегун-самоучка, вышедший из безвестности и почти постоянно присутствующий на мировой арене.

«Крепкий как гвоздь, — сказал Тим Хатчингс, телеведущий и бывший бегун мирового класса, — и нежная, улыбающаяся душа».

Сэр-Од, чья рама ростом 5 футов 7 дюймов имеет плавную аэродинамику дельтаплана, по-прежнему преследует огромные цели. Он надеется улучшить свой личный рекорд в 2 часа 8 минут 50 секунд. Он надеется войти в число восьми лучших на крупном марафоне. И он надеется принять участие в гонке следующим летом на Олимпийских играх в Париже.

«Я знаю, что это будет нелегко», — сказал он.

Но когда его путь был легким? Недавно в интервью за чашкой кофе он вспомнил свои корни, вспомнив свое детство в Улан-Баторе, столице Монголии, где его отец преподавал промышленное искусство, а мать работала воспитательницей в детском саду.

«Мне понравилось это чувство», — сказал он по-японски через своего агента Бретта Ларнера, который также выступал в качестве его переводчика.

Сэр-Од продолжал заниматься бегом в старшей школе и после окончания университета некоторое время преподавал физкультуру. Но зарплата, по его словам, была скудной, и его обучение требовало долгих часов. У него часто не было другого выбора, кроме как бегать по ночам, и если вы никогда не испытывали великолепия пробежки холодным вечером в Монголии, Сэр-Од может вам все об этом рассказать.

«Становится довольно холодно и темно», — сказал он.

По его словам, когда Сэр-Од только начинал свою деятельность, в Монголии отсутствовала культура бега. Люди видели его, одетого в четыре или пять слоев пота, и смотрели на него так, словно он жонглировал кошками на одноколесном велосипеде.

Но он уже мечтал о большем, наблюдая по телевидению, как Хайле Гебрселассие из Эфиопии выиграл бег на 10 000 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 года. Сер-Од начал задаваться вопросом: как стать спортсменом международного уровня? Сможет ли он выступить на чемпионате мира? Или даже на Олимпийских играх?

«И только потому, что в Монголии на самом деле нет никакой истории легкой атлетики или бега, никто об этом не знал», — сказал он. «Это был процесс обучения».

После своего дебюта на марафоне в Гонконге Сэр-Од оставил преподавательскую работу и поступил на службу в национальную полицию в качестве офицера, способного выигрывать гонки. У национальной полиции был легкоатлетический клуб, и Сэр-Од был своего рода звонарем.

Что еще более важно, у Сэр-Ода теперь было необходимое финансирование для более регулярных тренировок. В 2003 году он впервые выступил на чемпионате мира, заняв 63-е место со временем 2:26,39, что побило национальный рекорд Монголии примерно на 10 минут.

«Все были просто поражены тем, что монгол может бегать так быстро», — сказал Сэр-Од. «Они сказали, что это безумие, что никто никогда не сломает это».

Сэр-Од продолжал его преодолевать — он пробежал тестовый забег олимпийского марафона 2008 года за 2:14,15 — но он был уверен, что у него все еще есть неиспользованный потенциал, когда год спустя он встретил Гебрселассие на шоссейных гонках в Англии. Сэр-Од сказал, что ему удалось пару раз пообедать с Гебрселассие, и он в полной мере воспользовался возможностью, чтобы засыпать его вопросами о тренировках.

«Я все еще не понимал, что делаю», — сказал Сэр-Од. «Поэтому я спросил его: «Что нужно делать марафонцу мирового класса, чтобы бежать на таком уровне?» И Хейл ответил: «Самое главное — определить, что работает для вас, и не беспокоиться о том, что делают другие». .'»

После гонки Сэр-Од выходил из лифта, когда снова столкнулся с Гебрселассие.

«И я никогда этого не забуду: он спросил, можем ли мы сфотографироваться вместе», — сказал Сэр-Од.

Это был решающий момент для Сэр-Ода, который черпал вдохновение из этой встречи и продолжал совершенствоваться. Он прорвался, финишировав в топ-10 на Лондонском марафоне 2011 года. Что ему помогало? Изнурительная программа тренировок, которая, казалось, учитывала все атмосферные условия планеты.

«Я тренировался полностью один и делал все это», - сказал он. «Я тренировался в жару. Я тренировался на снегу. Я тренировался под дождем. Я тренировался в темноте. И это дало результаты».

Это тоже имело свои последствия. К 2014 году Сэр-Од понял, что ему нужна какая-нибудь компания. «Тренироваться самостоятельно очень утомительно», — сказал он, — поэтому он переехал с женой и четырьмя детьми в Японию, где присоединился к профессиональной команде.

Но марафонец — неумолимая профессия, и когда Сэр-Од после Олимпиады в Токио в 2021 году остался без спонсора, он впал в панику. Он думал, что его карьера закончена. Он обратился к Ларнеру, с которым познакомился в беговых кругах.

«Я подумал: «Ну, я большой фанат, но 40-летний монгол?» Как мне найти вам спонсора?» — вспоминает Ларнер. «Я сказал ему, что посмотрю, что можно сделать, но подумал, что это совершенно безнадежно».

После нескольких запросов, которые ни к чему не привели, Ларнер связался с Синго Осиро, президентом компании по производству солнечных батарей, которая недавно основала женскую беговую команду. Оширо предложил Сэр-Оду контракт и сказал, что наймет его тренером команды, как только он уйдет из гонок.

«Я был так признателен, что они поверили в идею проведения шестой Олимпиады и захотели поддержать меня», — сказал Сэр-Од. «Я действительно хочу вернуть им свой долг».

Тем не менее, он знает, что участие в Парижских играх в следующем году будет еще одним испытанием. В каком-то смысле он стал жертвой собственного успеха. Все относительно, но марафоны в Монголии стали популярнее во многом благодаря Сэр-Оду. Он вспомнил, как этой весной посетил Улан-Батор — у него до сих пор там есть дом — и его остановили, чтобы сделать селфи.

«О, это Сэр-Од!» он вспомнил, как люди кричали.

Это событие, которое было бы немыслимо несколько лет назад, теперь есть четыре монгола, которые достаточно конкурентоспособны, чтобы участвовать в таких мероприятиях, как чемпионаты мира. Проблема в том, что на крупные международные соревнования страна может отправить только троих из них.

На самом деле Сэр-Од думал, что ему грозит опасность пропустить Будапешт. После того как он занял 26-е место на прошлогоднем чемпионате мира в Юджине, штат Орегон, травмы помешали его тренировкам. В результате его национальный рейтинг опустился на четвертое место. После не впечатляющего результата на Копенгагенском марафоне в мае он приготовился к худшему.

«Мы как бы подумали: «Эх, наверное, так и есть», — сказал Ларнер. «Но произошло чудо».

Оказалось, что один из монгольских соперников Сэр-Ода неудачно выступил в Копенгагене. Федерация легкой атлетики страны впоследствии предоставила Сэр-Оду последнее место на чемпионате мира.

«Это была удача», — сказал Ларнер. "Очень везучий."

Конечно, в небольшом везении нет ничего плохого, особенно после стольких лет упорного труда. Несмотря ни на что, до финиша Сэр-Ода все еще далеко.

автор: Адам Дэниелс

перевод: Татар С.Майдар

источник: USA Times

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