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Переворот в Габоне: Мятежники назначили нового президента на переходный период
Предыстория: Переворот в Габоне. Военные отменили результаты выборов и распустили властные структуры, в столице стрельба

CentralAsia (CA) -  Военные, захватившие власть в Габоне, назначили нового главу государства на переходный период — командира Республиканской гвардии Габона генерала Бриса Олиги Нгему. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на заявление мятежников в эфире телеканала Gabon24.

Первым приказом Бриса Олиги Нгему стало поручение восстановить сигналы международных радио- и телевизионных каналов. «Кроме того, президент переходного периода настаивает на необходимости сохранения спокойствия и безмятежности и обязуется сохранить экономический инструмент, гарантирующий социальное процветание»,— пишет издание.

На прошлой неделе в Габоне состоялись президентские выборы, по итогам которых в очередной раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба (64,27% голосов). Его семья правит государством уже 56 лет. 30 августа военные Габона объявили о захвате власти и поместили президента Али Бонго Ондимба под домашний арест, а одного из его сыновей арестовали за госизмену.

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