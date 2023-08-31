Индия и Новая Зеландия подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области гражданской авиации

CentralAsia (CA) - Индия и Новая Зеландия подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по развитию сотрудничества в области гражданской авиации, который будет охватывать планирование новых маршрутов, код-шеринговые услуги, права на перевозки и предоставление пропускной способности, сообщило во вторник Министерство гражданской авиации, передает Мypresstoday.

Меморандум о взаимопонимании был подписан секретарем Министерства гражданской авиации Радживом Бансалом и Верховным комиссаром Новой Зеландии в присутствии министра гражданской авиации Союза Джиотирадитьи Сциндиа Дэвидом Пайном и министром торговли и роста экспорта, сельского хозяйства Дэмиена О Коннора.

Примечательно, что Соглашение о воздушном сообщении было подписано между Новой Зеландией и Индией в Окленде 1 мая 2016 года. Оба правительства рассмотрели существующие договоренности, касающиеся воздушного сообщения между двумя странами. Ожидается, что подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей в сфере гражданской авиации между двумя странами, заявило министерство. Согласно Меморандуму, назначенные авиалинии Новой Зеландии могут выполнять любое количество рейсов с любым типом самолетов, при этом права третьей и четвертой свободы дорожного движения.

Выступая по этому случаю, Джьотирадитья Сциндия сказал: «Сегодня важный день для воздушного сообщения гражданской авиации между Индией и Новой Зеландией. Мы подписали меморандум о взаимопонимании, который открыл возможности развития воздушного транспорта между нашими двумя странами. Введена политика открытого неба. Точка звонков увеличена. Также мы увеличили промежуточные баллы. Назначенные авиакомпании Индии могут выполнять любое количество рейсов на любом типе воздушных судов с правами третьей и четвертой свободы движения.