Лунная одиссея Индии: гигантский скачок для космических амбиций глобального Юга

CentralAsia (CA) - Председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхар Паникар Сомнатх 23 августа ликующе провозгласил: «Индия стоит на Луне!» На саммите БРИКС в Южной Африке премьер-министр Индии Нарендра Моди вдохновил весь Глобальный Юг на амбициозные исследования космоса, сообщает Кhaama.

Следуя по стопам лунных миссий США, Китая и бывшего Советского Союза, Индия совершила выдающийся подвиг, став четвертой страной, совершившей контролируемую посадку на Луну. Примечательно, что Индия с гордостью выступает в качестве пионера, совершившего высадку на загадочном южном полюсе Луны — смелая попытка, которая когда-то считалась неподвластной какой-либо сверхдержаве. Посадочный модуль «Викрам» коснулся поверхности Луны 23 августа в 18:04 (индийское время). Значение лунного триумфа Индии возрастает на фоне недавних шокирующих событий, таких как авария российской Луны-25. Самое интригующее, что эта лунная миссия была осуществлена с ограниченным бюджетом по сравнению со стоимостью производства крупного фильма.

Затраты на запуск этого космического корабля составили всего 600 крор рупий или около 75 миллионов долларов, в то время как лунный проект России повлек за собой ошеломляющие расходы в 16 000 крор рупий. В период с 2018 по 2022 год ISRO организовала запуск 177 иностранных спутников, обслуживающих, в частности, такие страны, как Австралия, Канада и Бразилия. Эта инициатива не только повысила мировой престиж Индии, но и принесла доход в размере 100 миллионов долларов. Хотя Япония участвовала в этой глобальной космической гонке, ее усилия, к сожалению, не увенчались успехом. Даже Израиль, известный своим технологическим мастерством, столкнулся с неудачами в своей лунной миссии.

Лунное предприятие Индии обещает раскрыть важнейшую информацию о присутствии кислорода и водорода на поверхности Луны. Благодаря этому научному начинанию мы могли бы собрать жизненно важную информацию об исторической возможности существования жизни на Луне. После того, как марсоход «Чандраян-3» «Прагьян» успешно приземлился на лунную поверхность, он приступил к серии разнообразных экспериментов, чтобы разгадать загадки, скрытые в лунной коре. Как заявили в ISRO, данные, собранные марсоходом, будут переданы на посадочный модуль и впоследствии переданы обратно на Землю. Посадочный модуль «Чандраяан-3», получивший название ILSA (Инструмент для определения лунной сейсмической активности), играет ключевую роль в обнаружении и исследовании сейсмической активности на Луне. Исторически космосом преимущественно управляли Соединенные Штаты и бывший Советский Союз, что оставляло мало места для стремлений других стран. Однако сфера освоения космоса больше не ограничивается соперничеством между двумя странами. По мере того, как мир движется к многополярному глобальному порядку, достижения Индии на Луне подчеркивают, что развивающиеся страны могут активно участвовать в космических миссиях. Последовательно запуская спутники для стран третьего мира, Индия осветила путь освоения космоса, продемонстрировав путь вперед для стран Южного полушария. Триумфальные успехи Индии в освоении Луны, совпадающие с ее престижной ролью президента «Большой двадцатки», находят отклик как глубокий источник вдохновения для стран Глобального Юга.