Успех миссии «Чандраян-3» демонстрирует стойкость индийских учёных, - доклад

CentralAsia (CA) - Успех миссии «Чандраян-3» демонстрирует стойкость индийских ученых и решимость ее народа стряхнуть пыль со своих проблем и снова подняться, пишет журналист-фрилансер Ханна Абрахам для газеты The Guardian, передает Вusiness-standard.

Абрахам написал, что миллионы детей по всей стране наблюдали в прямом эфире, как их собственные ученые — люди, выросшие с ними на одной земле, — делали то, чего раньше не удавалось сделать ни одному ученому другой страны.