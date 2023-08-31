Успех миссии «Чандраян-3» демонстрирует стойкость индийских учёных, - доклад
- Азия и мир, общество
- 11:40, 31 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Успех миссии «Чандраян-3» демонстрирует стойкость индийских ученых и решимость ее народа стряхнуть пыль со своих проблем и снова подняться, пишет журналист-фрилансер Ханна Абрахам для газеты The Guardian, передает Вusiness-standard.
Абрахам написал, что миллионы детей по всей стране наблюдали в прямом эфире, как их собственные ученые — люди, выросшие с ними на одной земле, — делали то, чего раньше не удавалось сделать ни одному ученому другой страны.
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