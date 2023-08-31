Индия и Сингапур впервые реализуют безбумажную транзакцию в режиме реального времени с использованием платформы Trade Trust

CentralAsia (CA) - Индия и Сингапур опробовали первую безбумажную транзакцию в реальном времени с использованием платформы Trade Trust, что стало еще одной вехой в цифровом соединении между Индией и Сингапуром, сообщает Zee5.

Верховный комиссар Сингапура Саймон Вонг в субботу обратился к своей платформе в социальных сетях «X» и сказал: «После министерского круглого стола Индии и Сингапура и встречи с премьер-министром Моди мы запустили первую безбумажную транзакцию в режиме реального времени с использованием платформы Trade Trust. Еще одна веха в цифровом соединении между Сингапуром и Индией – Х.К. Вонг».

В прошлом году совместная министерская делегация Индии и Сингапура посетила премьер-министра Индии Нарендру Моди и проинформировала его об итогах первого заседания Индийско-сингапурского министерского круглого стола (ISMR). Делегация проинформировала премьер-министра о проведенных широкомасштабных дискуссиях, особенно в новых областях цифровых технологий, финансовых технологий, зеленой экономики, развития навыков и продовольственной безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Это была первая встреча Индийско-Сингапурского министерского круглого стола (ISMR), новой министерской платформы между двумя странами для стимулирования экономического сотрудничества. ISMR стремится углубить существующее сотрудничество и выявить возможности для взаимовыгодного сотрудничества в новых и развивающихся областях.

В марте этого года министр иностранных дел Индии Джайшанкар встретился с министром торговли и промышленности Сингапура Ган Ким Ёном и «поговорил о продвижении процесса индийско-сингапурского министерского круглого стола». Индия и Сингапур недавно связали свои соответствующие системы онлайн-платежей для беспрепятственных трансграничных транзакций между двумя странами. Верховный комиссар Сингапура в Индии Саймон Вонг Ви Куэн заявил, что это сотрудничество поднимет двусторонние отношения на более высокий уровень, и его страна надеется и дальше участвовать в пути цифровой трансформации Индии.