The Moscow Times: решение провести тайные похороны Пригожина принимали администрация президента РФ и спецслужбы

CentralAsia (CA) - Решение об организации похорон основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина принималось в администрации президента России совместно со спецслужбами. Об этом рассказал журналист The Moscow Times Петр Козлов со ссылкой на двух действующих российских чиновников.

По словам собеседников журналиста, вопрос формата похорон обсуждался на нескольких совещаниях с участием высокопоставленных чиновников из Кремля и офицеров ФСБ. Они утверждают, что в выработке решения участвовал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Один из чиновников рассказал, что задача была поставлена так, «чтобы при опускании в могилу гроба с телом Пригожина вокруг не было никаких массовых собраний граждан, наемников и сочувствующих, а также никаких трансляций и фотографий в соцсетях от въезда на территорию кладбища».

Другой собеседник журналиста заявил, что руководство страны «не смогло простить» Пригожина. По его словам, «тут даже не вопрос предательства, а вопрос унижения».

«Пригожин со своим запросом на справедливость, резкими и часто правдивыми заявлениями вызвал эмоцию у россиян и стал для них не формальным Героем России, а «народным героем». А нам нужны герои, ходившие на Москву? Нет», — заявил один из чиновников.

В результате было принято решение, согласно которому похороны основателя ЧВК «Вагнера» должны пройти с минимальным резонансом в обществе. Источники утверждают, что спецслужбам поставили задачу создать «дымовую завесу», чтобы СМИ и люди не узнали о реальном месте захоронения.

Официально о дате и месте похорон Евгения Пригожин не сообщалось. В первой половине дня 29 августа в Санкт-Петербурге на Северном и Серафимовском кладбищах заметили полицейских и «вагнеровцев». На Северном кладбище похоронили одного из пассажиров разбившегося бизнес-джета, топ-менеджера структур Пригожина Валерия Чекалова. В районе 17 часов пресс-служба Пригожина объявила, что в Петербурге прошла закрытая церемония прощания с основателем ЧВК «Вагнера». Пригожина похоронили на Пороховском кладбище рядом с его отцом. Как пишет «Медуза», после сообщений о похоронах Пригожина периметр кладбища стали охранять сотрудники полиции, военной полиции, кинологи, специалисты по разминированию, в оцеплении заметили людей с антидроновыми ружьями.

Бизнес-джет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились десять человек, в том числе Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Официально гибель всех пассажиров бизнес-джета Следственный комитет России подтвердил 27 августа.

Пригожин запомнился своим мятежом против военного руководства России. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников, Минобороны России опровергло это.

Пригожин объявил, что собирается «восстановить справедливость» в армии и в России в целом и призвал «не оказывать сопротивление».

ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина из-за призыва к мятежу.

Однако на подступах к Москве Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Говорилось, что Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. Тот согласился остановить движение «Вагнера» на территории РФ.

В Кремле заявляли, что Пригожин уедет в Белоруссию, а дело против него прекратят.