КНДР запустила две баллистические ракеты в рамках учений

CentralAsia (CA) - Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По их данным, обе ракеты пролетели около 360 км, прежде чем упали в воду.

Между тем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что вечером 30 августа были проведены учения «по тактическому ядерному удару». Учения имитировали удары «по основным командным центрам и оперативным аэродромам» Южной Кореи.

В ЦТАК пояснили, что запуск произведен в ответ на вывод американских ядерных стратегических бомбардировщиков «В-1В» над Восточным и Западным морями Кореи 30 августа. Позднее бомбардировщики провели учения с южнокорейскими истребителями.