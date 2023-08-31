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КНДР запустила две баллистические ракеты в рамках учений

CentralAsia (CA) -  Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на заявление объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. По их данным, обе ракеты пролетели около 360 км, прежде чем упали в воду.

Между тем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что вечером 30 августа были проведены учения «по тактическому ядерному удару». Учения имитировали удары «по основным командным центрам и оперативным аэродромам» Южной Кореи.

В ЦТАК пояснили, что запуск произведен в ответ на вывод американских ядерных стратегических бомбардировщиков «В-1В» над Восточным и Западным морями Кореи 30 августа. Позднее бомбардировщики провели учения с южнокорейскими истребителями.

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