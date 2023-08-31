В ЮАР при пожаре в пятиэтажном доме погибли 56 человек, 43 пострадали

CentralAsia (CA) - В центре крупнейшего города ЮАР Йоханнесбурга произошел пожар в пятиэтажном доме. Как минимум 56 человек погибли, 43 пострадали, сообщил представитель Службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи, передает Associated Press.

По словам представителя ведомства, пожар произошел в «неформальном поселении», в котором проживали бездомные. Это затрудняет поисковую операцию. По данным очевидцев, в здании могло проживать около 200 человек.

Выжившие получили легкие травмы. В сгоревшем здании могут находиться еще люди, отметил господин Мулаудзи. Среди погибших есть как минимум один ребенок.

Пожар произошел около 1:30 по местному времени. Пожарные эвакуировали людей по прибытии. Все пострадавшие были госпитализированы. Предварительные причины возгорания не уточнялись. Власти сообщили, что пожар в основном потушен, однако из окон до сих пор идет дым.