Талибы отказываются называть причины запрета на обучение девочек в школах

Мохаммад-Юнус Рашид

CentralAsia (CA) - Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» не хочет открыто говорить о причинах, по которым были закрыты школы для девочек старше 12 лет. С таким заявлением выступил замглавы министерства культуры в правительстве талибов Мохаммад-Юнус Рашид, сообщает 30 августа новостное агентство Aamaj News.

«Условий для предоставления образования женщинам и девочкам, которые бы соответствовали нормам исламского права, пока нет. У нас есть причины закрывать школы для девочек, которые мы не можем огласить населению страны», — в частности, сказал Рашид.

Он также заявил, что запрет на женское образование в Афганистане является временной мерой, но сколько он еще продлится — чиновник не указал.

21 августа замглавы министерства высшего образования во временном правительстве талибов Лутфулла Хайрхва объявил о разработке некоего плана по возвращению девушкам возможности обучаться в университетах. Сроки завершения работы над планом пока неясны.

Установив контроль над всей территорией Афганистана к середине сентября 2021 года, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женского пола, объясняя это необходимостью создать в государстве «соответствующую исламскую среду». Так, после прихода к власти они запретили посещать школы девочкам старше 12 лет. В декабре 2022 года радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, позже ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, а также распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны ряда государств и международных организаций, включая ООН.