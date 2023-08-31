Reuters: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии
- Азия и мир, политика
- 13:43, 31 августа 2023
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- Обновлено: 13:44, 31 августа 2023
Си Цзиньпин
CentralAsia (CA) - Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индии в начале сентября. Об этом сообщили Reuters несколько источников из Китая и Индии, знакомых с ходом подготовки к саммиту.
Вместо Си Цзиньпина, по данным собеседников агентства, китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.
Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, пока не называются.
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