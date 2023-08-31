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Reuters: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) -  Глава КНР Си Цзиньпин не поедет на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Индии в начале сентября. Об этом сообщили Reuters несколько источников из Китая и Индии, знакомых с ходом подготовки к саммиту.

Вместо Си Цзиньпина, по данным собеседников агентства, китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян.

Причины, по которым Си Цзиньпин не приедет на саммит, пока не называются.

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