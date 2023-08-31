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Украинские войска продвинулись на запорожском фронте и продолжают наступление на юге от Бахмута, - Генштаб ВСУ

CentralAsia (CA) -  На запорожском фронте украинские войска снова продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. Также продолжается наступление южнее Бахмута. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника», – говорится в сообщении.

По даннным Генштаба ВСУ, войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

«Противник вел безуспешные наступательные действия в районах районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Клищеевки, Курдюмовки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои», - говорится в сообщении.

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