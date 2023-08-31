экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр обороны Украины может уйти в отставку в начале сентября, - депутат Верховной рады
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его данным, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

«Уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые», - пишет Железняк.

По словам депутата, Алексей Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, согласно которому он покинет должность главы Минобороны Украины, если докажут новый факт коррупции в ведомстве. Такое условие он поставил 25 августа.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. Тогда же появились сообщения о возможной отставке Алексея Резникова. Однако ранее утверждалось, что главой Минобороны будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. А самого Резникова переведут на должность министра стратегических отраслей промышленности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com