Министр обороны Украины может уйти в отставку в начале сентября, - депутат Верховной рады

Алексей Резников

CentralAsia (CA) - Министр обороны Украины Алексей Резников может в начале сентября отправиться в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает в Telegram депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его данным, Резников поедет послом в Великобританию, а на его место будет предложен глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

«Уже вчера с утра о такой ротации предупредили посольства. По меньшей мере, некоторые», - пишет Железняк.

По словам депутата, Алексей Резников знал о предстоящей отставке, когда предложил пари, согласно которому он покинет должность главы Минобороны Украины, если докажут новый факт коррупции в ведомстве. Такое условие он поставил 25 августа.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. Тогда же появились сообщения о возможной отставке Алексея Резникова. Однако ранее утверждалось, что главой Минобороны будет назначен руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. А самого Резникова переведут на должность министра стратегических отраслей промышленности.