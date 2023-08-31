Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку

Бен Уоллес

CentralAsia (CA) - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о своей отставке в письме на имя главы британского правительства Риши Сунака. Текст письма опубликован на сайте правительства.

«В прошлом месяце я отметил четвертый год своего пребывания на посту министра обороны и девятый год в должности министра. Для меня было честью служить вам и вашим предшественникам, защищать великую страну и обеспечивать безопасность ее граждан»,— говорится в письме Бена Уоллеса Риши Сунаку.

Уоллес отметил, что за последнее время оборонное ведомство Великобритании продемонстрировало значительные результаты, в частности, провело успешные операции в Судане и Афганистане. Он также призвал премьера Великобритании увеличивать финансирование, чтобы усилить оборонный потенциал страны. «Знаю, что вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные, и на вооруженных силах экономили. Я считаю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно»,— добавил он.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности. Я занял государственный пост в 2005 году, и после стольких лет мне пора обратить внимание на те сферы жизни, которыми я ранее пренебрегал, и открыть для себя новые возможности»,— заключил Уоллес.

В ответном письме Риши Сунак отметил, что полностью понимает желание министра уйти в отставку. «Вы покидаете пост — с моей благодарностью и уважением»,— добавил премьер.

По данным источников Sky News и Financial Times, на посту главы Минобороны Бена Уоллеса сменит бывший министр внутренних дел Великобритании Грант Шеппс. В настоящее время Шеппс занимает должность министра энергетической и углеродной безопасности.

Главой британского оборонного ведомства Бен Уоллес был назначен в 2019 году. С 2016-го по 2019-й Уоллес занимал должность младшего министра безопасности. С 2010 года был депутатом Палаты общин. До 2005 года служил в армии. Имеет воинское звание — капитан.

О своем намерении оставить пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в июле. Он также претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга.