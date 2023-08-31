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Число погибших при пожаре в Йоханнесбурге выросло до 73 человек (видео)
Предыстория: В ЮАР при пожаре в пятиэтажном доме погибли 56 человек, 43 пострадали

CentralAsia (CA) -  В результате пожара в деловом районе Йоханнесбурга (ЮАР) погибли более 70 человек, более 50 пострадали. Об этом говорится в сообщении представителя службы управления чрезвычайными происшествиями города, передает The Guardian. Ранее местные власти сообщали о 56 погибших и более 40 пострадавших.

Пожар начался в заброшенном пятиэтажном здании около половины второго ночи по местному времени. Позднее представитель городской службы управления по чрезвычайным ситуациям Роберт Мулаудзи сообщил, что в здании нашли приют бездомные, передает Associated Press. По его словам, внутри здания возведены хижины и палатки, что затрудняло работу пожарных и спасателей, а также помешало людям оперативно покинуть здание.

Среди погибших — семеро детей, самому младшему из которых исполнился год, уточняет агентство. По словам свидетелей, всего в доме могли находиться порядка 200 человек.

На данный момент пожар локализован. Спасатели продолжают разбор завалов и поисково-спасательные работы. Что послужило причиной пожара, установят при расследовании инцидента.

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