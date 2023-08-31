экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Голубая Луна» 31 августа: самое большое Суперлуние 2023 года. Фото
Рош-ха-Аин, Израиль
Рош-ха-Аин, Израиль
Предыстория: В ночь на 31 августа можно увидеть «голубую Луну»

CentralAsia (CA) -  В ночь на 31 августа жители Земли могли наблюдать суперлуние — прохождение Луной максимально близкой к Земле точки своей орбиты — перигея. Она приблизилась к Земле на расстояние 357 тысяч километров. Это уже второе такое явление за месяц, из-за чего его назвали «Голубым суперлунием» - два полнолуния в одном месяце бывает не каждый год».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com