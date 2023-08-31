«Голубая Луна» 31 августа: самое большое Суперлуние 2023 года. Фото

Рош-ха-Аин, Израиль

CentralAsia (CA) - В ночь на 31 августа жители Земли могли наблюдать суперлуние — прохождение Луной максимально близкой к Земле точки своей орбиты — перигея. Она приблизилась к Земле на расстояние 357 тысяч километров. Это уже второе такое явление за месяц, из-за чего его назвали «Голубым суперлунием» - два полнолуния в одном месяце бывает не каждый год».

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