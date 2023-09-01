Сектор образования Монголии будет работать в совершенно новой правовой среде в 2023-2024 годах

CentralAsia (MNG) - «Недавно принятый Закон об образовательном пакете необходимо правильно понять и уделить особое внимание его реализации на всех уровнях. В средних школах будут внедрены крупные платформы, больше внимания будет уделяться правам детей и учащихся на обучение и развитие, их защите. В документах отражены улучшения общежития и библиотечного обслуживания.

Началась запись на расширение онлайн-школы «Medle», открывшейся в прошлом году на 10 тысяч детей, по организации отборочных курсов для 11-классников. Ожидается, что в этом году количество детей онлайн-школы «Medle» достигнет 30 тысяч. Школа способствует самостоятельному обучению детей в отдаленных районах, где у них нет возможности выбирать предметы», - предполагает руководитель департамента среднего образования Министерства образования и науки Ням-Очир Төмөр-Очир на пресс-конференции, соорганизатором которой является Министерство образования и науки, Главное управление образования и Департамент образования столицы в связи с началом нового учебного года.

Помимо узаконивания начала и окончания занятий в дошкольных учреждениях и средних школах, количество учебных дней в течение учебного года было установлено на уровне 170-185 дней в соответствии с международными стандартами. После утверждения четырехчленной структуры официальное письмо о плане обучения было разослано всем аймакам. График учебной программы не изменился, а были приняты правила, позволяющие школам самостоятельно определять экзаменационные недели, вопросы, связанные с праздничными днями, а также уделять больше времени развитию и защите детей.

В этом учебном году в дошкольных учреждениях – детских садах – предварительно зарегистрировано 302 тысячи детей. В ближайшее время будет организован второй тур регистрации в столичные детские сады, однако, по оценкам, в них будет зачислено более 71 000 новых детей.

В этом году в общеобразовательных школах страны будут учиться 781 тысяча детей, что на 35 тысяч больше, чем в прошлом году. В системе профессионального образования будут обучаться около 40 000 подростков и будут зачислены 22 000 новых подростков. В высших учебных заведениях будут учиться 147 тысяч молодых людей, а 25 тысяч молодых людей поступят в институты и университеты. Эти предварительные данные будут окончательно определены к 15 октября.

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