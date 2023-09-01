Монголия решила использовать полукоксующееся топливо на юрточных территориях

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох

CentralAsia (MNG) - Качество улучшенного брикетного топлива будет повышено и постепенно введено в употребление.

Министр энергетики Чойжилсурэн Баттогтох проинформировал членов правительства об исследованиях, анализе и оценках повышения качества улучшенного брикетного топлива и его технологических инноваций. Министру поручено провести технологическую модернизацию усовершенствованного завода по производству брикетного топлива, довести качество брикетного топлива до международных стандартов и организовать поэтапный ввод в эксплуатацию.

Для повышения качества улучшенного брикетного топлива ООО «Тавантолгой Тулш», государственными и частными лабораториями проведены промышленные испытания по производству брикетного топлива из полукоксующегося угля, лабораторно-практические жарочные и запальные испытания, лабораторный анализ получаемого топлива и воспламенителей. и сделал соответствующие оценки и выводы.

Сравнение технических показателей и класса токсичного газа, содержащегося в дыме полукоксующегося топлива, с промежуточным топливом выявило уменьшение летучести на 51,9%, серы на 57,7% и золы на 37,2%, а количества пыли - на 72,6%. частиц, снижение сернистого газа на 85,5%, карбонильного газа на 10,8% и уменьшение содержания оксида азота в дымовых выбросах на 23,5% соответственно.

С 2010 года показатели загрязнения воздуха измеряются автоматическими приборами в 18 точках вокруг юртовых районов, автомагистралей, жилых массивов и заводов в шести районах Улан-Батора.

Использование полукокса или продуктов переработки позволит снизить содержание пылевых частиц со 124мкг/м3 до 67,5мкг/м3 или 45,5%. Согласно стандарту МНС 4585:2007 «Качество воздуха. Общие технические требования», количество пылевых частиц и сернистого газа достигнет уровня «51-100 норм.».

Выполнены сметы на поставку полукоксовых брикетов с запальниками в 26 825 домохозяйств окрестностей Нисэх и Яармаг районов Хан-Уул и Налайх Улан-Батора и юрточного района аймака Дархан-Уул с 15 декабря 2023 года. Для обеспечения домохозяйств в этих трех населенных пунктах полукоксовыми брикетами потребуется финансирование в размере 32,0 млрд тугриков на закупку 24,5 тыс. тонн полукокса и запальных устройств.

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