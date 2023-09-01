В общеобразовательных школах и детских садах Монголии пройдет «Время чистки зубов»

CentralAsia (MNG) - Министру здравоохранения Чинзоригу Содному и министру образования и науки Энх-Амгалану Лувсанцэрэну поручено в третьем квартале 2023 года утвердить План действий «Здоровые зубы» (2024-2027 годы) и обеспечить его реализацию.

Министру образования и науки Энх-Амгалану и губернаторам аймаков и Улан-Батора поручено отразить в государственных и совместных программах и проектах, а также в местных бюджетах работы по постепенной организации и внедрению в дошкольные учреждения ежедневной «Время чистки зубов». учреждений и средних школ, а также обеспечить детям дошкольных учреждений и учащихся средних школ гигиеническую среду с пунктами для чистки зубов.

В рамках инициативы «Здоровые зубы» министру здравоохранения Чинзоригу поручено принять меры по включению в бюджет Больничной кассы средств, необходимых для профилактики, лечения и ухода за полостью рта.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай на встрече с представителями государственных и частных организаций, оказывающих услуги по охране полости рта, состоявшейся 6 марта 2023 года, поручил принять существенные меры по улучшению здоровья зубов и полости рта, а также реализовать проект «Зубы» в 2024 году.

Хотя Правительство реализовало Программы гигиены полости рта в 1999-2005, 2006-2015 годах и Национальную программу «Здоровые зубы – здоровые дети» в 2019-2021 годах, кариес зубов остается одной из наиболее актуальных проблем общественного здравоохранения среди людей всех возрастов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения