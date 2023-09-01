Обеспечена безопасность 74 школ и 110 детских садов Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - Вопрос обеспечения реализации законов, норм, правил и стандартов для создания здоровой, безопасной и комфортной среды обитания для граждан был представлен на заседании совета губернатора столицы.

Для обеспечения реализации указа, изданного в рамках цели предотвращения потенциальных рисков для граждан, разработан проект из 126 планов действий по четырем группам. В этом контексте эффективно проводились соответствующие исследования. При этом из 751 здания в 383 населенных пунктах безопасность в строительной среде обеспечена на 197 предприятиях. Кроме того, обеспечена безопасность 74 школ и 110 детских садов.

Составлены протокол заседания совета, поставлены задачи по обеспечению доступности для инвалидов наружных лестниц коммерческих и сервисных организаций, упорядочению благоустройства и уборки улиц и дорог, ремонту тротуаров, вывесок, рекламных щитов, детских площадок, находящихся на территории. риск, обеспечение безопасности и соответствие стандартам были возложены на соответствующих должностных лиц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения