Улан-Батор будет сотрудничать с колл-центром Сеула

CentralAsia (MNG) - Руководитель администрации губернатора столицы Баатархуу Ичинноров встретился с представителями во главе с генеральным директором южнокорейского колл-центра Dasan Call Center -120 Ли Ли Чжэ и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

Центр работает в Сеуле, Республика Корея, с целью оперативного предоставления государственных услуг, разрешения жалоб и предоставления гражданам информации и удовлетворения их потребностей.

Что касается Улан-Батора, то в 2016 году в крупных густонаселенных районах был создан Центр комплексного обслуживания при администрации губернатора столицы. В настоящее время прием и информирование государственных услуг, жалоб и запросов осуществляется по телефону 1800-1200, работающему в шести секторах.

В начале встречи Баатархуу Ичинноров сказал: «Мы объединили 53 государственные организации, которые оказывали услуги в 73 различных населенных пунктах, и сократили этапы оказания государственных услуг. Таким образом, заявления и жалобы решаются в короткие сроки, а государственные услуги, предоставляемые гражданам, становятся быстрыми, эффективными и доступными, в результате создана комплексная система мониторинга решений государственных служб.

В перспективе существует необходимость перевода работы Единого сервисного центра на операторскую систему и вывода его на новый уровень развития. В этом контексте мы хотели бы дополнительно изучить возможность внедрения опыта и технологий Dasan Call Center-120 в Улан-Баторе, а также предложить сотрудничество в области усиления персонала, работающего в Центре комплексного обслуживания».

Генеральный директор южнокорейского колл-центра Dasan Call Center-120 Ли Ли Чжэ рассказал: «В настоящее время мы разделили жалобы и обращения граждан на более чем 10 000 групп и создали базу данных. В связи с тем, что мы не можем принимать 100% звонков от граждан, мы делаем акцент на внедрении автоответчиков на базе искусственного интеллекта.

Было бы приятно поработать с Администрацией Губернатора в этом контексте. Например, мы подготовили инструкцию, как общаться с некоторыми сложными клиентами и готовы сотрудничать в создании базы данных».

В завершение встречи столица выразила удовлетворение сотрудничеством по всем направлениям.

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