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Монгольская частная компания Hunnu Air прекращает полёты по маршруту Улан-Батор—Улан-Удэ

CentralAsia (MNG) -  Авиарейсы Улан-Батор—Улан-Удэ прекращаются, сообщили в представительстве монгольской авиакомпании Hunnu Air в России. Ранее предполагалось, что по летнему расписанию полёты три раза в неделю будут осуществляться до 27 октября. Но последний рейс будет выполнен 19 сентября 2023 года.

«Пассажирам, которые приобрели авиабилеты, необходимо обратиться по месту покупки», — предлагает авиакомпания. Речь о билетах, которые приобретались на более поздние даты.

Причина отмены полётов: «В связи с низкой загрузкой, по решению руководства авиакомпании».

Ранее Hunnu Air приостановил чартерную программу Улан-Батор—Хабаровск тоже из-за низкой загрузки рейсов.

Таким образом, у Монголии с Россией практически не остаются прямых авиарейсов соединяющих две страны.

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