Добро пожаловать в Монголию, Папа Франциск

CentralAsia (MNG) - Глава Святого Престола Франциск находится с государственным визитом в Монголии с 31 августа по 4 сентября 2023 года по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Это 43-е апостольское путешествие Папы Франциска.

«Это долгожданный визит, который станет возможностью охватить Церковь, небольшую по численности, но энергичную в вере и великую в милосердии», — подчеркнул Папа Франциск, когда он рассказал о своем предстоящем визите в Монголию на последнем Ангелусе в воскресенье, 27 августа.

В связи с визитом Папы Франциска в Монголию директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни провел 29 августа в Ватикане пресс-конференцию. Он представил программу государственного визита и ответил на вопросы журналистов.

Маттео Бруни, директор пресс-службы Святого Престола, отметил, что сердцем всей поездки станет встреча с небольшой католической общиной Монголии, насчитывающей около 1500 верующих. Он также отметил, что отношения между двумя странами берут свое начало еще в XIII веке, переросли в дипломатические отношения в 1992 году и интенсивно развиваются уже более 30 лет с тех пор, как в Монголию были отправлены первые католические миссионеры.

Господин Маттео Бруни сообщил, что более тысячи верующих из разных стран, в том числе из Республики Корея, Китайской Народной Республики, Таиланда, Казахстана, Кыргызской Республики, Азербайджана, Социалистической Республики Вьетнам и Российской Федерации, присоединятся к верующим, проживающим в Монголии, присутствовать на Святой Мессе, встрече с католической общиной, в Steppe Arena 3 сентября.

«Также 3 сентября Папа будет председательствовать на экуменическом и межрелигиозном мероприятии в Гуннском театре, в котором примут участие представители шаманизма, синтоизма, буддизма, ислама, иудаизма, индуизма и других конфессий. Это мероприятие является признаком стремления к мирному сосуществованию, которое характеризовало монгольский народ на протяжении десятилетий», — подчеркнул г-н Бруни. На встрече будут присутствовать правительственные чиновники и представители университетов.

В конце пресс-конференции директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни напомнил слова Папы в последнем «Ангелусе»: «Папа в воскресенье ясно дал понять: он едет в Монголию, он желает этой встречи, на которую он рассчитывает. вперед со счастьем и большим уважением. Он очень желает познакомиться с людьми. Я бы больше ничего не добавил. Поездка в Монголию».

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