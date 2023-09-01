Папа Римский прибыл с первым визитом в Монголию. Фото

// AP Photo/ Andrew Medichini

CentralAsia (MNG) - Папа Франциск прибыл в Монголию в пятницу утром с визитом, чтобы поддержать одну из самых маленьких и новейших католических общин в мире.

Папа Франциск прибыл в столицу Монголии Улан-Батор, по сути начав свое 43-е международное апостольское путешествие, которое завершится 4 сентября.

Рейс ITA Airways доставил Папу Франциска в Монголию, «землю тишины», сказал он в беседе с журналистами на борту самолета после взлета в четверг вечером, «землю такую огромную, такую большую». Это поможет нам понять, что это значит: не интеллектуально, а чувствами», — появилось незадолго до 10 утра по местному времени.

Папу приветствовали в международном аэропорту Чингисхан в Улан-Баторе глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх, монсеньор Фернандо Дуарте Баррос Рейс, временный поверенный в делах Апостольской нунциатуры Монголии, и посол Монголии при Святом Престоле г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн, а затем церковь и правительство.

Государственный почетный караул Монголии с гордостью носил свои красные, синие и желтые униформы и железные шлемы, напоминающие монгольских воинов древней истории.

Во время краткой церемонии встречи в аэропорту молодая монгольская женщина в традиционном костюме поднесла Папе чашку с «Ааруул» — вареным творогом, приготовленным из молока крупного рогатого скота, яков и верблюдов и символизирующим кочевую культуру монгольского народа.

Папа Франциск принял чашу и откусил большой кусок творога!

Это первый раз, когда Папа посещает Монголию, он приехал в то время, когда отношения Ватикана с двумя соседями Монголии, Россией и Китаем, снова обострились.

Франциск прибыл в столицу Монголии Улан-Батор после ночного перелета через воздушное пространство Китая, что предоставило понтифику редкую возможность послать приветственную ноту президенту Си Цзиньпину. Протокол Ватикана требует от Папы посылать такие приветствия всякий раз, когда он пролетает над чужой страной.

источник: Middle Asian News

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