Африканский союз приостановил членство Габона после переворота

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CentralAsia (CA) - Африканский союз приостановил членство Габона после того, как в стране 30 августа произошел военный переворот. Соответствующее решение принял совет мира и безопасности союза, передает AFP.

Переворот произошел сразу после объявления итогов президентских выборов, по результатам которых на пост главы государства был переизбран Али Бонго Ондимба, который возглавляет страну с 2009 года. Он получил 64% голосов. Политик — преемник своего отца Омара Бонго, правившего в Габоне на протяжении 42 лет.

Военные по телевидению объявили об аннулировании результатов выборов, закрытии границ страны и роспуске государственных институтов, в том числе правительства и парламента.

64-летнего Бонго поместили вместе с семьей под домашний арест. Мятежники сообщили, что возглавлять страну в переходный период будет командующий Республиканской гвардией генерал Брис Олиги Нгема.

Африканский союз осудил свержение президента в Габоне. Председатель комиссии союза Мусса Факи Махамат заявил, что переворот не может быть средством выхода из кризиса, сложившегося после выборов, и представляет собой вопиющее нарушение правовых и политических документов Африканского союза. Махамат призвал гарантировать физическую неприкосновенность президента республики, членов его семьи и членов его правительства.

Габон входил в союз с 1963 года с момента его основания в виде Организации африканского единства. За три года до этого страна получила независимость от Франции.

Переворот в Габоне — второй за последние два месяца на территории Африки. В конце июля в Нигере мятежники свергли и задержали президента Мохамеда Базума. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны. Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани.

Африканский союз также приостановил членство Нигера, некоторые страны ввели против него санкции, в частности, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Оно также пригрозило военным вмешательством в происходящее, однако пока не пошло на такой шаг. Хунта в Нигере на этом фоне привела войска в боевую готовность.