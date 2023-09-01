Зеленский намерен участвовать в выборах, если они пройдут во время военного положения

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах, если таковые состоятся в 2024 году во время военного положения.

«Но вы собираетесь баллотироваться?» – уточнила журналистка.

«В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут проходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае», - ответил Зеленский.

В интервью португальскому медиа Зеленский уточнил некоторые условия для проведения выборов. Он повторил, что проведение таких выборов должны оплатить Западные страны, что нужно решить вопрос безопасности в Украине и условий голосования для беженцев.

«Если это выборы, то они должны быть на нашей территории, чтобы военные имели возможность проголосовать, на первой линии, поэтому нам нужны наблюдатели со всего мира. Хочу, чтобы все было по закону, прозрачно и демократично, как это произошло на выборах, когда я стал президентом. Когда все сказали: чистые выборы. Я не хочу это потерять… Не имеем права потерять людей, которые поехали как беженцы за границу. У них должна быть инфраструктура, чтобы отдать свой голос за кандидатов. Россия также поднимает эту тему относительно выборов. Мы должны сделать, чтобы не было рисков бомбардировки, они конечно будут, но должны сделать, чтобы люди на участках были защищены», - сказал он.

Перед выборами 2019 Зеленский обещал в своей программе, что не будет идти на второй срок.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны пройти в Украине осенью 2023 года, а президентские - в марте 2024 года.

Однако законодательство и Конституция запрещает проводить выборы в условиях военного положения.