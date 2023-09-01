Командир ЧВК «Вагнера» Дмитрий Уткин (он же Вагнер) похоронен на мемориальном кладбище в Мытищах

Дмитрий Уткин

CentralAsia (CA) - Командир ЧВК «Вагнера» Дмитрий Уткин (позывной Вагнер) похоронен на мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

О том, что на кладбище утром 31 августа проходят похороны Уткина, изданию Msk1.ru сообщил представитель администрации кладбища. В церемонии прощания участвовали близкие Уткина, после похорон на кладбище появились военные из ВДВ и Росгвардии, а также один человек в футболке ЧВК «Вагнера», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Пришедших пускают на кладбище по жетонам военнослужащих.

По данным «РИА Новости», похороны прошли с воинскими почестями.

Военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах, где похоронен Уткин, — крупнейший военный мемориал в России.

Командир ЧВК «Вагнера» Дмитрий Уткин и основатель ЧВК Евгений Пригожин погибли при крушении частного самолета в Тверской области 23 августа. В авиакатастрофе погибли десять человек.

Похороны Евгения Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Церемония прошла в закрытом режиме, в ней участвовали только родственники и друзья. После похорон кладбище перекрыла полиция. Издание The Moscow Times утверждает, что похороны Пригожина прошли тайно по решению администрации президента РФ и спецслужб.

Дмитрий Уткин — командир ЧВК «Вагнер», по позывному которого и названа группа, отставной подполковник ГРУ.

Он участвовал в обеих чеченских войнах, воевал в Сирии. Был кавалером четырех орденов Мужества, по данным близких к ЧВК Telegram-каналов, — Герой России.