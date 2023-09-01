Токаев поручил обеспечить армию Казахстана бронетехникой и беспилотниками

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступая с Посланием народу назвал важным вопросом всемерное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности.

Как заявил глава государства, важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

«Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий», - поручил Токаев.

Для достижения этой цели в Казахстане имеется соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры, отметил глава государства. Им нужны заказы от соответствующих ведомств.

«Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса», - добавил он.

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