Казахстан не должен импортировать электроэнергию и быть зависимым от соседних стран, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию и быть зависимым от соседних стран. Об этом в своем Послании народу Казахстана заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций», – сказал Токаев.

По его словам, энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Президент отметил, что действующий подход во многом себя исчерпал, сегодня требуются новые решения.

Токаев заявил, что прошлая зима вскрыла проблемы в энергокомплексе страны. Полный износ инфраструктуры не только влияет на качество жизни казахстанцев, но и тормозит темпы индустриализации. По словам президента, воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно.

«В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом, как минимум 14 гигаватт. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все восемь блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2, начинается проект по строительству ГРЭС-3», - сказал он.

Глава государства также обратил внимание, что предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет.

Гарантированный долгосрочный тариф, считает Токаев, позволит планировать инвестиции, выступит «твёрдым» залогом при привлечении кредитных средств. При этом должна быть значительно повышена ответственность монополистов. Будут внедрены цифровые инструменты контроля, расширен доступ граждан к информации по исполнению тарифных смет и инвестиционных программ.

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