ВИДЕО: Папа Римский прибыл в Монголию: как это было
CentralAsia (MNG) - Папа Франциск прибыл в Монголию в пятницу, начав первый папский визит в огромную азиатскую страну, не имеющую выхода к морю между Китаем и Россией.
При спуске по трапу самолета его приветствовали две шеренги монгольских почетных караулов, одетых в великолепную форму, украшенную яркими цветами монгольского флага. Их внушительные шлемы и яркий контраст красных мундиров и синих брюк придавали сцене ауру величия.
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