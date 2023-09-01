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ВИДЕО: Папа Римский прибыл в Монголию: как это было

CentralAsia (MNG) -  Папа Франциск прибыл в Монголию в пятницу, начав первый папский визит в огромную азиатскую страну, не имеющую выхода к морю между Китаем и Россией.

При спуске по трапу самолета его приветствовали две шеренги монгольских почетных караулов, одетых в великолепную форму, украшенную яркими цветами монгольского флага. Их внушительные шлемы и яркий контраст красных мундиров и синих брюк придавали сцене ауру величия.

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