NASA опубликовало снимок предполагаемого места крушения российской миссии «Луна-25»

CentralAsia (CA) - Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны, который, вероятно, является местом крушения российской станции «Луна-25».

Последнее фото этой области было сделано в июне 2022 года, тогда кратера на поверхности естественного спутника Земли не было. Он появился в месте, близком к предполагаемому месту столкновения российского аппарата с Луной, поэтому в NASA сделали вывод, что, скорее всего, кратер стал последствием удара.

«Новый кратер имеет около 10 м в диаметре и расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около минус 360 м. Точка столкновения находилась на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Понтекулан G, примерно в 400 км от предполагаемой точки посадки «Луны-25» на 69,545 градуса южной широты, 43,544 градуса восточной долготы», — говорится в сообщении NASA.

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Станцию «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Она вышла на окололунную орбиту через пять дней. Станция должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, но 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование.

Глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127.

«Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Она предполагает исследование спутника Земли автоматическими станциями. После крушения Борисов заявил, что прерывать лунную программу нельзя. Так, «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025–2026 годах. Изначально запуск «Луны-26» планировался на 2027 год.

В Кремле призвали «не рвать на себе волосы» из-за крушения станции и продолжать реализовывать лунную программу.