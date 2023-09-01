В Казахстане проведут референдум по строительству АЭС. О чем еще говорил Токаев в своем послании народу?

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября на совместном заседании палат парламента выступил с посланием народу. Там он заявил, что вопрос строительства АЭС в стране вынесут на общенациональный референдум, сообщает Акорда.

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС — крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее»,— сказал он.

Токаев отметил, что развитие атомной энергетики стало важным экономическим и политическим вопросом.

«Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу руководителя строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану, как крупнейшему производителю урана в мире, надлежит иметь собственное атомное поколение. Некоторые специалисты высказываются по поводу строительства реакторов с малыми реакторами. С другой стороны, у многих граждан и ряда экспертов существует опасность возникновения опасности атомных исследований. И это понятно, что мы приближаемся к наследию Семипалатинского строительного полигона», - сказал глава Казахстана.

Токаев также заявил, что правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики без согласования с Администрацией президента.

«Правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с Администрацией президента», – сказал он.

Также он отметил, что критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. Процесс этот напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.

«Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама, в первую очередь, нуждается в трансформации, базовые направления которой следующие. Подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах», – отметил президент.

Президент Казахстана назвал принципы нового экономического курса страны.

«Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность. Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий», - сказал он.

Как заявил глава государства, все задачи, изложенные в данном Послании, должны быть решены за три года.

«В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей», - сказал Токаев.

Токаев поручил создать Министерство водных ресурсов и ирригации. Президент предупредил о серьезном дефиците воды в Казахстане через 17 лет.

«В рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба. Реформированию подвергнется вся система управления водным хозяйством страны, включая ключевые компании «Казводхоз», «Нуринский групповой водопровод» и другие. В целом потребуется существенное материальное и, самое главное, кадровое усиление всей отрасли», – сказал глава государства.

Он поручил правительству всесторонне проработать с партнёрами по центральноазиатскому региону вопрос рационального совместного использования водных ресурсов.

По данным президента, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 млрд кубометров. При этом водосберегающие технологии внедряются крайне медленно, а культура ответственного потребления воды в Казахстане отсутствует.

«Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры», – подчеркнул Токаев.

Глава государства поручил в первую очередь внедрить передовые водосберегающие технологии на площадях до 150 тысяч га в год, а также решить вопрос накопления и потерь талой воды путём строительства 20 новых и реконструкции не менее 15 действующих водохранилищ. Кроме того, в стране предстоит модернизировать и оцифровать не менее 3500 км каналов.

Президент поставил задачу к 2027 году обеспечить республике дополнительно около 2 кубических километров воды.

«Вместе с тем, сейчас нам не обойтись без новой тарифной политики, адекватной текущим реалиям. Устаревшая инфраструктура функционирует на пределе возможностей. Создание новой – задача рынка. Сверхнормативное потребление воды будет равно повышенному тарифу. Одним словом, нужно всячески экономить воду. При этом «черный рынок» воды должен быть полностью искоренён», – сказал он.

Он предупредил, что нарушения в водной сфере будут жёстко пресекаться и наказываться по всей строгости закона.

«Водные ресурсы имеют для нашей страны не менее важное значение, чем нефть, газ или металлы», – напомнил президент.

Токаев поставил задачу правительству превратить Казахстан в IT-страну.

«Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха.

Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 млн долларов. Но и это не предел», - сказал глава государства.

Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда долларов к 2026 году, подчеркнул Токаев.

«Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу», - поручил он.

Президент Казахстана поручил с 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге ($185).

«Как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза», – сказал президент.

Токаев также призвал прекратить неправомерное преследование бизнеса.

«Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, всё ещё продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными, однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду», – подчеркнул глава государства.

Он отметил необходимость дальнейшей декриминализации экономических преступлений.

«Речь идёт о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности. Вопросы поддержи отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора», – отметил президент.

Токаев сообщил, что три вуза в Казахстане начнут изучать искусственный интеллект.

«Если мы полноценно используем возможности искусственного интеллекта, то сможем совершить качественный рывок к экономике знаний. Предстоит наладить сотрудничество с ведущими международными компаниями. Нужно также сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Как минимум три известных вуза должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области», сказал он. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в эту сферу в мире будет инвестировано свыше одного триллиона долларов.

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