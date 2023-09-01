Токаев реорганизовал структуру администрации президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК, сообщает Акорда.
В соответствии с указом в обновленную структуру войдут:
руководитель администрации президента;
секретарь Совета безопасности;
начальник канцелярии президента;
помощники президента;
советники президента;
отделы администрации президента.
Кроме того, учреждаются должности помощников президента:
по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
по экономическим вопросам;
по международным вопросам;
по правовым вопросам;
по вопросам науки и инноваций.
Также Токаев решил упразднить должности заместителей руководителя и сократить четыре отдела АП. Распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента РК освобождены:
Сулейменов Тимур Муратович – от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК;
Жиенбаев Ержан Нурланович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
Балаева Аида Галымовна – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
Казыхан Ержан Хозеулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК –специального представителя президента по международному сотрудничеству;
Баспаев Ернар Женисович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;
Желдибай Руслан Султанулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента;
Исекешев Асет Орентаевич – от должности помощника президента;
Жайсанбаев Канатбек Бахытович – от должности помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.
Ахметов Альтаир Амангельдиевич – от должности заведующего отделом государственного управления Администрации президента РК;
Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;
Дюсембеков Азамат Нурланович – от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;
Ерназар Ракымжан Серикбайулы – от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.