Токаев реорганизовал структуру администрации президента Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации структуры Администрации президента РК, сообщает Акорда.

В соответствии с указом в обновленную структуру войдут:

руководитель администрации президента;

секретарь Совета безопасности;

начальник канцелярии президента;

помощники президента;

советники президента;

отделы администрации президента.

Кроме того, учреждаются должности помощников президента:

по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

по экономическим вопросам;

по международным вопросам;

по правовым вопросам;

по вопросам науки и инноваций.

Также Токаев решил упразднить должности заместителей руководителя и сократить четыре отдела АП. Распоряжением главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации президента РК освобождены:

Сулейменов Тимур Муратович – от должности первого заместителя руководителя Администрации президента РК;

Жиенбаев Ержан Нурланович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Балаева Аида Галымовна – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Казыхан Ержан Хозеулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК –специального представителя президента по международному сотрудничеству;

Баспаев Ернар Женисович – от должности заместителя руководителя Администрации президента РК;

Желдибай Руслан Султанулы – от должности заместителя руководителя Администрации президента – пресс-секретаря президента;

Исекешев Асет Орентаевич – от должности помощника президента;

Жайсанбаев Канатбек Бахытович – от должности помощника президента – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

Ахметов Альтаир Амангельдиевич – от должности заведующего отделом государственного управления Администрации президента РК;

Байтукбаев Ерлан Искакович от должности заведующего секретариатом Совета безопасности РК;

Дюсембеков Азамат Нурланович – от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК;

Ерназар Ракымжан Серикбайулы – от должности заведующего отделом стратегического планирования Администрации президента РК.

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