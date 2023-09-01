ВОЗ: число случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 63% за 28 дней

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CentralAsia (CA) - С 24 июля по 20 августа в мире выявили около 1,5 млн новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней, следует из еженедельной эпидемиологической сводки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также было зарегистрировано более 2 тыс. смертей от коронавируса. Этот показатель снизился на 48% по сравнению с предыдущими 28 днями. Как уточнили в ВОЗ, зарегистрированные случаи не точно отражают уровень инфицирования из-за сокращения масштабов тестирования по всему миру.

По состоянию на 30 августа в мире выявлено более 769 млн подтвержденных случаев заражения COVID-19 и свыше 6,9 млн смертей. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае говорил, что реальное число умерших от вируса составляет не менее 20 млн человек.