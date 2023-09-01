Глава Нагорного Карабаха сложил с себя полномочия

- Азия и мир, политика
- 17:55, 01 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке, передает Armenpress.
Ранее 1 сентября он подписал указ об увольнении госминистра Гургена Нерсисяна и назначении на эту должность Самвела Шахраманяна, занимавшего пост секретаря Совета безопасности.
Арутюнян заявил, что «в сложившихся условиях необходимы изменения и гибкость». «Моя биография и отношение к ней Азербайджана сформировали ряд условий, которые создают проблемы в дальнейшем построении действий и ведении гибкой политики. Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту», - сказал он.
Он отметил, что не намерен покидать Карабах.
Арутюнян был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года.