Монголия заняла 108-е место в рейтинге стран по стоимости жизни

CentralAsia (MNG) - Стоимость жизни в той или иной стране зависит от ряда факторов: размера арендной платы, цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, и покупательской способности местных граждан. Большинство иммигрантов выбирают страну для переезда именно по стоимости жизни в ней, ведь не так важен размер заработной платы, как количество товаров, которые можно на неё купить.
В последние годы значительно увеличились возможности работать онлайн с любой точки мира. Поэтому растет тренд на длительные путешествия по миру, а также на постоянный переезд в другую страну.
В недавнем рейтинге от Numbeo, была сопоставлена стоимость жизни в различных странах мира.
В этом рейтинге наша страна оказалась на 108-м месте из 140 с индексом 32,3.
Наши вечные соседи: Россия заняла 110 место с индексом 32,1, Китай – 93 место с индексом 36,5.
В ТОП-5 стран по высокой стоимости жизни вошли:
1. Бермудские Острова — 141.1
2. Швейцария — 117.3
3. Каймановы острова — 115.4
4. Багамы — 93.7
5. Исландия — 87.7
5 самых дешевых стран для жизни в 2023 году и из конца списка:
1. Пакистан — 17.6
2. Египет — 21.7
3. Индия — 22.9
4. Нигерия — 23.2
5. Ливия — 23.9
источник: Middle Asian News