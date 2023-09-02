Монголия заняла 108-е место в рейтинге стран по стоимости жизни

CentralAsia (MNG) - Стоимость жизни в той или иной стране зависит от ряда факторов: размера арендной платы, цен на потребительские товары, включая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги, и покупательской способности местных граждан. Большинство иммигрантов выбирают страну для переезда именно по стоимости жизни в ней, ведь не так важен размер заработной платы, как количество товаров, которые можно на неё купить.

В последние годы значительно увеличились возможности работать онлайн с любой точки мира. Поэтому растет тренд на длительные путешествия по миру, а также на постоянный переезд в другую страну.

В недавнем рейтинге от Numbeo, была сопоставлена стоимость жизни в различных странах мира.

В этом рейтинге наша страна оказалась на 108-м месте из 140 с индексом 32,3.

Наши вечные соседи: Россия заняла 110 место с индексом 32,1, Китай – 93 место с индексом 36,5.

В ТОП-5 стран по высокой стоимости жизни вошли:

1. Бермудские Острова — 141.1

2. Швейцария — 117.3

3. Каймановы острова — 115.4

4. Багамы — 93.7

5. Исландия — 87.7

5 самых дешевых стран для жизни в 2023 году и из конца списка:

1. Пакистан — 17.6

2. Египет — 21.7

3. Индия — 22.9

4. Нигерия — 23.2

5. Ливия — 23.9

источник: Middle Asian News

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