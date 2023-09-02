экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вспышка «болезни легионеров» в Польше: число умерших возросло до 18 человек
Предыстория: Вспышка «болезни легионеров» в Польше: 11 человек умерли

CentralAsia (CA) -  Число заболевших легионеллой (так называемой болезнью легионеров) в Польше выросло до 158 человек к 1 сентября, сообщил начальник Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка. За день был подтвержден один новый случай заболевания, передает Dziennik Gazeta Prawna.

Больше всего заболевших в Жешуве и Жешувском районе — 106 и 36 соответственно. Населенные пункты находятся в Подкарпатском воеводстве на границе с Украиной. Умерли 18 человек, среди них — 9 женщин и 9 мужчин в возрасте от 55 до 98 лет. Источник заражения мог находиться в водопроводе. Дело о вспышке заболевания расследует Агентство внутренней безопасности.

Легионеллез — инфекционное заболевание, протекающее с поражением легких или их воспалением, а также нарушениями нервной системы. От человека к человеку не передается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com